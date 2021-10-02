رئيس برشلونة يرفض إقالة المدرب كومان.. يستحق الحصول على فرصة

المصدر: وكالات

عبر جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن دعمه لمدرب فريقه رونالد كومان قائلا إن المدرب الهولندي يستحق الحصول على بعض الوقت لتصحيح مسار النادي المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعرض كومان لانتقادات كثيرة بعد فوز برشلونة مرة واحدة في أخر خمس مباريات خاضها في جميع المنافسات بما في ذلك الهزيمة 3-صفر أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

ورشحت تقارير إعلامية محلية عدة أسماء لخلافة كومان (58 عاما) على رأس الجهاز الفني للنادي القطالوني من بينها تشابي هرنانديز وأندريا بيرلو وروبرتو مارتينيز.

وبعد محادثات مع المدرب الهولندي بهدف تنقية الأجواء قال لابورتا إنه يدعم مدرب ناديه.

وقال لابورتا في تصريحات صحفية قبل المواجهة بين برشلونة وأتليتيكو مدريد في الدوري المحلي في وقت لاحق من اليوم السبت "سيبقى كومان مدربا لبرشلونة.

"نحن ندرك أنه يستحق الحصول على فرصة لعدة أسباب: فهو مشجع لبرشلونة وهو أسطورة بالنسبة للجمهور في شتى أنحاء العالم. سيبقى في منصبه وهو يستحق هامشا من الثقة".

وأضاف لابورتا "هو يحب برشلونة واختار القدوم إلى هنا في ظروف صعبة على مستوى المؤسسة والساحة الرياضية".

وأردف لابورتا "بعد الحديث إليه أرى أن لديه ثقة في الفريق. تحدثنا وعلاقتنا غير متوترة. إنها علاقة طيبة وتقوم على الصراحة وأعتقد أن وجهتي نظرنا متطابقة وهي ضرورة تصحيح المسار".

وجاءت تصريحات لابورتا في الوقت الذي يعاني فيه برشلونة من وضع مالي سيء للغاية بعد أن أعلن النادي مؤخرا أن خسائره بلغت 481 مليون يورو (557.8 مليون دولار) في الموسم الماضي.

وقبل أن يحل ضيفا على أتليتيكو مدريد حامل اللقب يحتل برشلونة المركز السابع بين فرق الدوري الإسباني العشرين برصيد 12 نقطة من ست مباريات متخلفا بنقطتين عن فريق المدرب دييجو سيميوني الذي خاض سبع مباريات.

وينفرد ريال مدريد بصدارة الترتيب برصيد 17 نقطة بعد خوضه سبع مباريات.

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