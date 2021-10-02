استعداداً لملاقاة عُمان واليابان ..جراهام أرنولد يعلن تشكيلة المنتخب الأسترالي

المصدر: رويترز

أعلن جراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا الأول لكرة القدم تشكيلة جديدة من 25 لاعبا استعدادا لخوض مباراتين بتصفيات كأس العالم 2022 في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وسيلتقي المنتخب الأسترالي على أرضه مع نظيره العماني يوم الخميس المقبل ثم يواجه المنتخب الياباني على أرض الأخير يوم الثلاثاء الذي يليه ( 12 من الشهر الجاري).

وبعد أول جولتين من المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية يتصدر المنتخب الأسترالي المجموعة الثانية بست نقاط متفوقا بفارق الأهداف على السعودية.

والتشكيلة الجديدة للمنتخب الأسترالي تضم لاعبين إثنين فقط يقيمان في أستراليا هما كريس إيكونوميديس ورايان جرانت.

وجاءت التشكيلة الجديدة لأستراليا على النحو التالي..

حراس المرمى:

ماثيو رايان ولورنس توماس وداني فوكوفيتش.

المدافعون:

عزيز بيهيتش وميلوش ديجينيك ورايان جرانت وترينت سينسبيري وهاري سوتر وريان مكجوان وكالوم أيلدر وفران كاراتشيتش.

لاعبو الوسط:

جاكسون إيرفاين وكينيث دوجول ودينيس جينارو وأيدين هروستيتش وجيمس جيجو وآرون موي وتوم روجيتش ورايلي مكجري ودانييل أرزاني وكريس أيكونوميديس.

المهاجمون:

مارتن بويل وميتشل ديوك وأوير مابيل وأدم تاجارت.

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