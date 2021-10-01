أغرب حالة راتب للاعب كرة القدم في العالم.. قلب إريكسن بكفالة "فيفا"

المصدر: محمد الحتو - دبي

لم يغب عن الذاكرة مشهد توقف قلب النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان الإيطالي وسقوطه المفاجئ أرضاً أثناء مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا في كأس أمم أوروبا لكرة القدم التي اختتمت مؤخراً، وتوج منتخب ايطاليا بلقبها، وما زالت الأنباء متداولة حول اللاعب الذي جذب تعاطفاً عالمياً نحوه بينما كان بين الحياة والموت قبل أن يتم إسعافه.

وبدأت الصحف الأوروبية ومنها "أس" الإسبانية تبحث في مستقبل إريكسن وراتبه في ظل توقفه عن اللعب طوال الفترة الماضية لتلقي العلاج خصوصاً أن أطباء ينصحون بعدم عودته للملاعب تفادياً لخطر توقف قلبه مجدداً، وكشفت عن مفاجأة صادمة مفادها أنه حتى اللحظة يتقاضى أعلى راتب بين كافة لاعبي إنتر ميلان ويقدر بـ7.5 مليون يورو سنوياً كأجر صافٍ، مشيرة إلى أن المفاجأة الأكبر تكمن في أن ناديه لا يتحمل أي جزء من راتبه، وإنما يتولى الاتحاد الدولي لكرة القدم ذلك تحت بند "تأمين الفيفا".

وأوضحت الصحيفة أن "تأمين الفيفا يتدخل في حالات نادرة للغاية منها إريكسن، بمنح اللاعبين الراتب الأصلي دون النظر لقيمة المكافآت".

ولم يعرف بعد فيما إذا كان إريكسن سيواصل مسيرته في الملاعب أم لا، لكنه يتدرب بصورة فردية بعدما حذره الأطباء من التدريبات الجماعية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news