بعد سبع ساعات انتظار في المحطة..«بنتلي» رونالدو بلا وقود

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن

بعد انتظار لسبع ساعات عاد سائق لاعب الكرة الشهير البرتغالي كريستيانو رونالدو، دون أن يملأ سيارة البنتلي بالوقود، والتي يبلغ ثمنها 220 الف جنيه إسترليني. وشوهدت هذه السيارة الفارهة تنتظر في طابور أمام محطة شل للوقود التي تبعد بضعة اميال عن نجم "مانشستر يونايتد". وكان هناك سيارة "رانج روفر" يقودها أحد أعضاء الفريق الأمني لرونالدو متوقفة إلى جانب السيارة البنتلي.

وصل سائق البنتلي الساعة 2.20 دقيقة بعد الظهر على أمل ان يأتي صهريج وقود الى المحطة ليتمكن من ملء السيارة. ولكن بعد انتظار امتد ل 6 ساعات و40 دقيقة أدرك إنه لن يأتي أي صهريج بعد أن أصبحت الساعة التاسعة مساء.

وقالت مصادر لصحيفة "ذي صن" البريطانية «بالرغم من الأموال التي يملكها رونالدو إلا أنه لايزال يواجه المشكلة مثل البقية. وكان رجلي الأمن العاملين لديه قد انتظرا لعدة ساعات ولكنهما اضطرا للعودة»

وكان النجم البرتغالي اشترى البنتلي أخيرا، ليضمها إلى مجموعته من السيارات الخارقة، فقد شوهد وهو يقودها إلى التدريب في نادي يونايتد خلال الأسبوع الماضي.

وتتضم مجموعة رونالدو من السيارات "فيراري، ولمبمرغيني، وسيارتي رويس رايز، وبورش تووربو، وكوينغسيغ، وبنتلي، ورانج روفر، وعدة سيارات من طراز اودي ومرسيدس". وهو يمتلك سيارة فيراري مونازا بقيمة 1.4ملايين جنيه، وبوغاتي فيرون بقيمة 1.7مليون جنيه، وبوغاتي تشيرون ثمنها 2.15مليون جنيه. ولكن الجوهرة المميزة في مجموعته الرائعة التي تبلغ قيمتها 8.2مليون جنيه هي سيارة "بوغاتي سينتوديزي لم يصنع مثلها سوى عشر فقط.

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