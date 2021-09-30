تعرف إلى شروط استعانة الأندية بالحكم الأجنبي في المسابقات الإماراتية

المصدر: منصور السندي-دبي

حدد اتحاد كرة القدم الشروط وآلية الاستعانة بحكام أجانب في مسابقة كأس رئيس الدولة ودوري المحترفين " أدنوك"، إذ تبلغ كلفة المبلغ المادي الذي يتحمله النادي في المباراة الواحدة 170 الف درهم كما أن على النادي أن يقوم بطلب طاقم التحكيم قبل 21 يوما على الأقل من موعد المباراة وأن يلتزم بسداد الرسوم وإرسال المبلغ بحد أقصى ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

وحدد اتحاد الكرة للنادي في دوري المحترفين الاستعانة بالحكم الأجنبي في مباراتين كحد أقصى أما في مسابقة كأس رئيس الدولة أو الدوري، أما بالنسبة لأندية الدرجة الأولى الاستعانة بالحكم الأجنبي في مباراة واحدة بكأس رئيس الدولة.

ومن ضمن الشروط أيضاً أن يتم إبلاغ الأطراف المعنية ذات الصلة فور الموافقة واعتماد الطلب على الصافرة الأجنبية.

وأعلن اتحاد الكرة خلال تغريدة على موقعه الرسمي عبر" توتير" أنه في حال تقدم ناديين بطلب الاستعانة بالحكام الأجانب في ذات المباراة سوف يتحمل النادي الذي تقدم بطلبه أولا التكلفة المالية للحكام وتحسب ضمن مبارياته.

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