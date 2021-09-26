موعد ديربي السودان بين المريخ والهلال والقناة الناقلة

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

سيكون ملعب "الجوهرة الزرقاء" في السودان مسرحاً لمواجهة الديربي رقم 50 بين المريخ ومنافسه الهلال في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتكتسي المواجهة طابع المباراة الودية بعد أن حسم الهلال لقب الدوري قبل جولتين من نهايته، فيما يسعى المريخ لتحقيق فوزاً شرفياً فقط.

ويحتضن استاد الهلال المعروف بـ"الجوهرة الزرقاء" مجريات اللقاء نظراً لعدم جاهزية استاد المريخ.

وستنطلق المباراة في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت السودان.

وتبث المباراة قناة "الملاعب" الناقل الحصري على قناة نايل سات على التردد 12520، وعلى قمر عرب سات على التردد 12523.

وستجدد المواجهة بين الفريقين يوم الخميس القادم في نهائي مسابقة الكأس.

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