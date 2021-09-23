موقف مؤثر بين أشرف حكيمي وبوكيتينو "المضغوط من تصرف ميسي"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف "موقف مؤثر" بين ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان ولاعبه العربي المغربي المتألق أشرف حكيمي على هامش مباراة الفريق العاصمي أمام ميتز، الخميس، في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، عن الحالة النفسية التي يمر بها المدرب الأرجنتيني بسبب مواطنه ليونيل ميسي الذي رفض مصافحته أثناء خروجه من الملعب احتجاجاً على تبديله في الدقيقة 75 من مباراة الجولة الماضية.

وأشاد بوكيتينو بنجم فريقه أشرف حكيمي (22 سنة) في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية خصوصاً أنه سجل هدفي الفوز في الدقيقتين الخامسة والأخيرة، ليكفل لباريس سان جيرمان العلامة الكاملة وتحقيق الانتصار السابع على التوالي.

وكشف بوكيتينيو عن الموقف المؤثر بينه وأشرف حكيمي، قائلاً: "أنا سعيد جدا من أجل حكيمي، إنه لاعب مميز، وإضافة قوية دفاعيا وهجوميا بخلاف أهدافه، ويمكن أن أروي لكم حكاية مع حكيمي، في نهاية التدريب قبل المباراة، تحدثت معه، وسألته كيف حالك، قال لي: أنا بخير وماذا عنك؟".

وأضاف المدرب: "فوجئت بسؤاله عني. لقد قال لي: أيها المدرب أنت تسأل الجميع عن أحوالهم، لكن لا أحد يسأل عن حالك، وأعتبر الهدفين مكافأة لحكيمي على روحه الطيبة، وجهده بشكل عام مع الفريق".

وألمحت تصريحات بوكيتينيو إلى الحالة النفسية التي يمر بها عندما يشرف المدرب على قيادة عدد كبير من النجوم والأسماء الرنانة مثل ميسي ونيمار ومبابي ودي ماريا ودوناروما وغيرهم من النجوم الكبار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news