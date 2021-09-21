ترتيب صادم لمحمد صلاح بقائمة الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تصدر الوافد الجديد كريستيانو رونالدو قائمة أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الإنجليزي عقب توقيع صاحب الـ "36 عاماً" على عقد انتقال إلى مانشستر يونايتد يمتد لموسمين، وذلك بمبلغ 510 ألف جنيه إسترليني راتباً أسبوعياً، في حين عاد محمد صلاح، إلى مركز متأخر في القائمة في وقت يستعد نادي ليفربول فيه إلى الإعلان عن تجديد عقد الدولي المصري بعد كثير من الشائعات المرتبطة بهذا الملف الهام.

وذكرت شبكة "spotrac" المتخصصة في الإحصائيات الخاصة باللاعبين ورواتبهم، أن محمد صلاح الذي ينتهي عقده مع ليفربول صيف 2023 يقع في المركز الـ 17 في جدول رواتب اللاعبين براتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه إسترليني حسب عقده الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت من قبل إلى أن محمد صلاح يرغب في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي، للموافقة على تجديد عقده مع ليفربول، وهو الآن يعد ثاني أعلى لاعبي ليفربول أجرًا، حيث يحصل زميله الهولندي فيرجيل فان دايك على 220 ألف جنيه إسترليني، بمقتضى العقد الجديد الذي وقعه مؤخراً.

ويأتي البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ400 ألف جنيه إسترليني، ويليه ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد بـ375 ألف جنيه إسترليني، ثم زميليه جادون سانشو ورافايل فاران بـ350 و340 ألف جنيه إسترليني على الترتيب.

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