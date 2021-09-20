إغلاق نادي المريخ السوداني.. ممنوع دخول الجهات المتصارعة

المصدر: منصور السندي-دبي

أصدرت حكومة ولاية الخرطوم السودانية توجيهات للشرطة بإغلاق أبواب نادي المريخ في مدينة أم ردمان وعدم السماح لأي جهة من الجهات المتصارعة داخل النادي بالدخول إلى النادي الا بخطاب رسمي من قبل الاتحاد العام لكرة القدم السوداني يفيد عبر ممثله بتسليم النادي إلى الجهة التي يحددها الاتحاد، علما أن هناك صراعا داخل النادي بين مجلسين يدعي كل منهما أنه مجلس الإدارة الشرعي المنتخب من قبل الجمعية العمومية للنادي، أحدهما برئاسة آدم عبد الله الملقب بـ "سوداكال" والآخر برئاسة حازم مصطفى.

وشدد والي ولاية الخرطوم أيمن نمر في بيان رسمي نقله موقع نادوس الإليكتروني على عدم سماح سلطات الولاية بحدوث أي فوضى بالولاية نتيجة للأزمة الإدارية الناشبة بين الأطراف المتصارعة بنادي المريخ.

وحذر والي الخرطوم من أن يتطور الصراع داخل النادي إلى مالا يحمد عقباه وأن تصل الأمور إلى كارثة حقيقية حال التهاون والتراخي مع الأزمة.

ودعا والي ولاية الخرطوم، اتحاد الكرة إلى ضرورة تحديد الجهة الرسمية التي يجب أن تستلم النادي.

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