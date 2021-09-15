نجم السلة اللبنانية وائل عرقجي ينتقل إلى الجهراء الكويتي

المصدر: جوني جبور- دبي

كشفت صحيفة الجزيرة الكويتية، عن تعاقد إدارة نادي الجهراء الكويتي مع نجم كرة السلة اللبناني وائل عرقجي (26 عام)، لتدعيم صفوف الفريق الأول استعداداً للموسم الجديد. ويعد عرقجي أحد أبرز نجوم السلة العربية، في ظل الخبرات الاحترافية التي تحفل بها مسيرته، سواء في الدوري اللبناني مع فريق الرياضي بين عامي 2012 و2019، أو الاحتراف خارجياً، ومن ضمنها انتقاله صيف 2019 للعب مع دالاس مافريكس في الدوري الصيفي لكرة السلة الأميركية للمحترفين "NBA"ثم انتقل إلى الدوري الصيني الممتاز مع فريق "بيجين رويال"، ومن ثم التعاقد مع الشمال القطري الصيف الماضي في فترة شهدت انتدابه في مايو من هذا العام من قبل النادي المنستيري التونسي لتدعيم صفوف الفريق في النسخة الأولى من دوري أفريقيا لكرة السلة "BLA" الذي أقيم بإشراف كامل من رابطة دوري المحترفين الأميركي والاتحاد الدولي لكرة السلة.

ويمتاز عرقجي باختراقاته السريعة على صعيد مركز اللاعب الجناح، بجانب دقة تسديداته عن الرميات الثلاثية، مع معدل نجاح على صعيد هذه الرميات، يتخطى نسبة 43% في المباراة الواحدة.

يذكر أن عرقجي عائد من الإصابة التي ألمت به خلال مشاركته مع الشمال القطري في بطولة الأندية الخليجية الابطال لكرة السلة، التي استضافها نادي شباب الأهلي في دبي يونيو الماضي، بعد أن تعرض في لقاء الشمال والأهلي البحريني في اليوم الافتتاحي للبطولة، لكسر في يده اليسرى، أبعده عن الملاعب طوال الأشهر الثلاثة الماضية.

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