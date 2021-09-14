محمد صلاح.. احتفال رائع من ليفربول بإنجاز المئوية التاريخية (صورة)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أقام نادي ليفربول احتفال خاص بالنجم المصري محمد صلاح بمناسبة وصوله إلى الهدف رقم 100 في مسيرته بالدوري الإنجليزي، حيث نشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" صورة للاعب وهو يحمل قميص طبع عليه رقم 100 ويتوسط لاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري بقيادة الألماني كلوب.

وعلق النادي على الصورة قائلاً: "نحن جميعاً نقدم لك التهنئة"، كما وضعت شعار الملك المصري المعروف به اللاعب في إنجلترا ووسط جمهور فريق ليفربول.

وسجل صلاح 100 هدف جميعهم مع ليفربول منذ أن انضم إلى الفريق وخلال 162 مباراة في الدوري الإنجليزي ليصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى هذا العدد ويواصل كتابة التاريخ الكروي كأول لاعب مصري وعربي يصل إلى هذا العدد من الأهداف في الأراضي الإنجليزية، وانضم إلى عظماء اللعبة.

ويحتل محمد صلاح صدارة هدفي الفريق حتى الأن حيث سجل ثلاثة أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، وأصبح قريب من تحطيم رقم جديد وهو معادلة عدد أهداف النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا، الذي يتصدر قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ "البريميرليغ"، برصيد 104 أهداف، حيث يحتاج صلاح إلى 4 أهداف فقط ليعادل الرقم

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