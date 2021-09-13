الوحدة والكرامة يبتعدان في صدارة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم

المصدر: جوني جبور-دبي

واصل فريقا الوحدة والكرامة، شراكتهما صدارة الترتيب العام للدوري السوري الممتاز لكرة القدم، برصيد سبعة نقاط لكل منهما، بعد أن نجح الفريقين في الجولة الثالثة من عمر البطولة، في تحقيق الفوز، جاء للكرامة على حساب جاره النواعير بنتيجة "3-1"، وتسجيل الوحدة للنتيجة ذاتها "3-1" بفوزه على مستضيفه النواعير في المباراة التي جمعتهما على استاد الحمدانية بمدينة حلب.



كما شهدت الجولة، فوز جبلة على حطين بهدف دون رد، والجيش على الحرجلة بنتيجة "4-2"، والوثبة على الطليعة "2-1"، قبل أن تظهر نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله في كل من لقائي تشرين حامل اللقب أمام الشرطة، والفتوة مع الاتحاد

وبنتائج الجولة، ابتعد فريقا الكرامة والوحدة في صدارة الترتيب، بفارق النقطتين عن كل اندية الجيش والوثبة وجبلة وتشرين التي تشاركت رصيد النقاط الخمسة، وليتراجع حطين إلى المركز السابع برصيد أربعة نقاط وبفارق الأهداف عن الشرطة في المركز الثامن، ولتودي خسارة الحرجلة بالتراجع إلى المركز التاسع برصيد ثلاثة نقاط، بفارق النقطة عن كل من الاتحاد والفتوة والنواعير، وليتذيل فريقا الطليعة وعفرين ترتيب الدوري برصيد النقطة الواحدة لكل منهما.



وسجل للكرامة حارث النايف وعمر جنيات وإبراهيم الزين في الدقائق 3 و24 و44، فيما جاء هدف النواعير الوحيد عبر حذيفة خلوف في الدقيقة 73، في اللقاء الذي شهده معلب الباسل في مدينة حمص



واستطاع الوحدة خطف انتصاره على عفرين خلال الشوط الأول، بتسجيل الفريق الدمشقي لأهدافه الثلاثة التي حملت توقيع كل من علي رمضان، وأيمن عكيل، ويحي الكرك في الدقائق 14 و45 والوقت بدل الضائع من عمر الشوط، قبل أن تحمل الدقيقة 90 من عمر المباراة تسجيل عفرين لهدفه الوحيد عبر لاعبه حسام السمان



وعلى ملعب الجلاء في دمشق، لم يجد الجيش صعوبة في الفوز على الحرجلة، في مباراة تألق فيها محمد الواكد بتسجيله الأهداف الأربعة للجيش، جاءت في الدقائق 39 و43 و50 و88، فيما سجل هدفي الحرجلة سليمان رشو وعبد الرزاق الحسين في الدقيقتين 40 و59

ونجح الوثبة في قلب تأخره أمام الطليعة في المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي في مدينة حماة، بعد أن افتتح أمين حداد التسجيل للطليعة في الدقيقة 45، وإدراك الوثبة التعادل في الدقيقة 53 بواسطة لاعبه وائل الرفاعي، قبل أن يضيف زميله صبحي شوفان في الدقيقة 68 هدف الفوز للوثبة

وفي لقاء استاد الفيحاء بدمشق، فرط الفتوة بفرصة انهاء الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد عبر لاعبه محمد زينو جاء في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، بعد أن نجح الاتحاد في إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني عبر هدف لاعبه محمد ريحانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news