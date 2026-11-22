أعلنت اللجنة المنظمة العليا لمهرجان الشيخ زايد، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن توفير منظومة متكاملة من خدمات النقل والتسهيلات المرورية لخدمة زوار مهرجان الشيخ زايد 2026–2027 في منطقة الوثبة، بما يسهم في تسهيل وصول الزوار إلى موقع الفعاليات ومغادرتهم. وتشمل المنظومة تخصيص حافلات نقل عام لنقل زوار المهرجان طوال أيام الأسبوع، بما يوفر خيارات منتظمة للتنقل من وإلى موقع الفعاليات وفق جداول زمنية محددة.

وتنطلق هذه الخدمة من ثلاثة مواقع رئيسية في مدينة أبوظبي إلى موقع المهرجان في الوثبة، بزمن تقاطر كل 30 دقيقة، ويصل إلى 20 دقيقة خلال أوقات الذروة. ويتضمن مسار الخدمة محطة الحافلات الرئيسية في أبوظبي، مروراً بربدان مول في شارع الاتحاد والمنطقة المقابلة لمحكمة بني ياس، وصولاً إلى موقع المهرجان.

وتبدأ رحلات الذهاب من الأحد إلى الخميس من الساعة 3:00 مساءً وحتى 11:00 مساءً، بينما تبدأ رحلات العودة من الساعة 4:30 مساءً وحتى 12:30 بعد منتصف الليل. أما أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية، فتستمر رحلات الذهاب حتى الساعة 12:00 منتصف الليل، ورحلات العودة حتى الساعة 1:30 صباحاً، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد خلال فترة ذروة المهرجان.