بكاء والدة كريستيانو رونالدو في ملعب مانشستر يونايتد (صورة)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

فاجأت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجمهور الإنجليزي بحضورها إلى ملعب "أولد ترافورد" ومشاهدة ابنها في أول مباراة له مع فريقه السابق رغم اعتراف اللاعب من قبل بأن والدته ماريا دولوريس، ممنوعة من حضور المباريات الكبيرة والهامة للاعب لتوترها الشديد وسقوطها من قبل أثناء مشاهدة مباراة لأبنها.

وتفاعلت والدة رونالدو، مع كل هدف يسجله نجلها، حيث نشرت لها العديد من المواقع العالمية صورة وهي تقفز من مكانها في المدرج، ودموع الفرح تظهر في عينيها فرحة بابنها.

وكان كريستيانو رونالدو قد حقق بداية مثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بقيادة فريقه القديم الجديد مانشستر يونايتد إلى فوز ثمين على ضيفه نيوكاسل يونايتد 4-1، اليوم السبت، ووضعه في صدارة الدوري مستغلا فوز كريستال بالاس الفائز على توتنهام المتصدر السابق بثلاثية نظيفة.

وشرح النجم البرتغالي في وقت سابق، أسباب منع والدته من حضور المباريات، كونها تشعر بالتوتر الشديد أثناء مشاهدته في المباريات، وأنها تقلق لدرجة أنها تعرضت للإغماء مرتين داخل الاستاد، وفي مرة سقطت وكسرت أحد أسنانها.



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