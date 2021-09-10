تعرف إلى مباريات "السبت الكبير".. وتوقيت ظهور رونالدو مع مانشستر يونايتد

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يترقب عشاق الساحرة المستديرة عودة مباريات البطولات الأوروبية الكبرى، السبت، الذي سيشهد مواجهات من نار يتقدمها مباراة مانشستر يونايتد مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي التي ينتظرها الجمهور على أحر من الجمر (الساعة 18:00 بتوقيت الإمارات) لمتابعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ظهوره الأول مع "الشياطين الحمر" خلال الحقبة الثانية له مع النادي بعدما كان قد رحل عنه قبل 12 سنة متوجهاً إلى ريال مدريد.

وتشتعل أيضاً مباريات كبيرة في الدوريات الأوروبية، ففي إيطاليا سيقابل يوفنتوس خصمه نابولي، وفي ألمانيا سيواجه بايرن ميونيخ نظيره لايبزيغ، وفي البرتغال يلتقي سبورتينج لشبونة مع بورتو، وفي إنجلترا تشتعل مواجهة ليستر سيتي ومانشستر سيتي.

وتالياً مباريات غد السبت، ترصدها "الإمارات اليوم" كاملة على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس - توتنهام 15:30

أرسنال - نوريتش سيتي 18:00

ليستر سيتي - مانشستر سيتي 18:00

مانشستر يونايتد - نيوكاسل يونايتد 18:00

ساوثهامتون - وست هام يونايتد 18:00

واتفورد - وولفرهامبتون 18:00

برينتفورد - برايتون 18:00

تشيلسي - أستون فيلا 20:30

الدوري الإسباني

ليفانتي - رايو فاليكانو 20:30

بيلباو - ريال مايوركا 23:00

الدوري الإيطالي

إمبولي - فينيزيا 17:00

نابولي - يوفنتوس 20:00

أتلانتا - فيورنتينا 22:45

الدوري الألماني

غرويتر فورت- فولفسبورج 17:30

هوفنهايم - ماينز 05 17:30

فرايبورغ - كولن 17:30

يونيون برلين - أوجسبورج 17:30

ليفركوزن - بوروسيا دورتموند 17:30

لايبزيج - بايرن ميونيخ 20:30

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان - كليرمون فوت 19:00

موناكو - مارسيليا 23:00

الدوري الهولندي

بى اى سى زفوله - أياكس أمستردام 20:45

الكمار- أيندهوفن 23:00



الدوري البرتغالي

سبورتينج لشبونة - بورتو 23:30

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