تفاصيل إصابة محمد النني ومدة غيابه عن أرسنال ومصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تفاصيل إصابة نجم المنتخب المصري محمد النني، الذي غاب عن مواجهة مصر والغابون الأسبوع الماضي، إذ أكد النادي أن اللاعب يعاني تمزق عضلي في قدمه اليسرى.

وقال مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا في مؤتمر صحافي: "محمد النني يعاني من تمزق عضلي في قدمه اليسرى، اللاعب سيحتاج بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للعودة إلى التدريبات".

وكان النجم المصري قد غاب عن مواجهتي أنغولا والغابون مع المنتخب المصري بسبب إجراءات كورونا من قبل وزارة الصحة البريطانية، والإصابة في المباراة الثانية.

ورفض النادي الإنجليزي أخيراً بيع النني إلى بشيكتاش التركي حسب تقارير صحافية، فيما لعب النني الموسم الحالي مع أرسنال مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم، ومثلها في كأس الرابطة.

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