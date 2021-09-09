فينجادا يصارح الجمهور المصري بأسباب رفضه تدريب الفراعنة.. "كيروش سيعاني"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف المستشار الفني لاتحاد كرة القدم المصري نيلو فينجادا عن رفضه قبول مهمة تدريب منتخب مصر الأول خلفا لحسام البدري الذي تمت إقالته بسبب العروض غير المقنعة للفراعنة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، في وقت أعلن الاتحاد رسمياً، أمس الأربعاء، عن تعيين البرتغالي كيروش مدرباً للفراعنة.

وقال فينجادا في تصريحات نقلها موقع "بطولات" المصري: "رفضت تدريب منتخب مصر بسبب احترامي لذاتي، ولأن الاتفاق المسبق كان هو عملي كمدير فني لاتحاد الكرة فقط.. كارلوس كيروش لديه سيرة ذاتية قوية بسبب المشاركة الدولية مع معظم منتخبات العالم وقيادة أكبر الأندية الأوروبية".

وأضاف: "عملت برفقة كيروش لمدة 10 سنوات في قيادة منتخب البرتغال، والبداية جاءت بمنتخب الشباب تحت 20 عاماً"، موضحاً: "أهم شىء في المستقبل مباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم، وهناك أساسيات ونظام في المنتخب سنحافظ عليه لكي ننهي المرحلة، بعد ذلك بصفتي المدير الفني لاتحاد الكرة سوف أساعد بدوري في تطوير مستقبل كرة القدم المصرية".

وتابع: "كيروش لديه خبرة كبيرة في التدريب، وبسبب العلاقة القوية التي تربط بيني وبينه وافق على تدريب منتخب مصر، ولدي ثقة كبيرة فيه، وهو قبل التحدي لتحقيق شىء مع منتخب مصر".

واستطرد فينجادا: "كيروش سيعاني بسبب ضغط المباريات في الدوري، والأمر في منتهى الصعوبة والتحدي كبير، الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز سيشاركون في بطولات إفريقيا.. ولكنني سأساعده لنكرر فترة حسن شحاتة في كأس إفريقيا".

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