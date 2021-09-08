تعرّف إلى ترتيب منتخبات آسيا بعد جولتين في تصفيات مونديال 2022

المصدر: حميد نعمان - دبي

انتهت أول جولتين من المرحلة الثالثة والنهائية لتصفيات آسيا، والمؤهلة مباشرة إلى مونديال 2022. وفي المجموعة الأولى، تصدر المنتخب الإيراني المجموعة بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي، وذلك عقب الفوز على سوريا في اللقاء الأول بهدف لصفر، ثم الفوز على العراق بنتيجة كبيرة قوامها ثلاثية نظيفة.

في المقابل حلت كوريا الجنوبية ثانية بأربع نقاط، بينما منتخب الإمارات ثالثا بنقطتين من تعادلين أمام لبنان وسورية، في المقابل يحل العراق ولبنان وسورية في المراتب الأخيرة بنقطة يتيمة لكل منتخب.

وفي المجموعة الثانية، بات منتخبا أستراليا والسعودية أكبر الرابحين، حيث يتقاسمان الصدارة بست نقاط، حيث حقق الأخضر أمس الفوز على مضيفه عمان بهدف لصفر، وبالنتيحة نفسها فازت أستراليا على مضيفتها فيتنام. وحل اليابان المنتشي بأول فوز له وجاء أمس على حساب الصين، في المرتبة الثالثة بثلاث نقاط، بينما عمان رابعة بثلاث نقاط أيضا، وفيتنام والصين بدون نقاط في آخر مركزين.

المجموعة الأولى

إيران 6 نقاط

كوريا الجنوبية 4

الإمارات 2

العراق 1

لبنان 1

سورية 1

المجموعة الثانية

أستراليا 6

السعودية 6

اليابان 3

عمان 3

فيتنام 0

الصين 0

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