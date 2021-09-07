تعرف إلى مواعيد أهم مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 بتوقيت الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يشهد اليوم عدد من المباريات الهامة في تصفيات كأس العالم 2022 في مختلف القارات سواء على المستوى الأوربي أو الإفريقي وأيضاً الآسيوي، ويظهر المنتخب الوطني اليوم أمام سوريا في مواجهة صعبة، في حين يظهر منتخب فرنسا بطل كأس العالم في نسخته الأخيرة أمام فنلندا، وستكون هولندا على موعد مع مباراة قوية أمام منتخب تركيا، وعلى المستوى العربي تبرز مواجهة عمان مع السعودية في تصفيات آسيا خاصة بعد مفاجأة عمان في الجولة الأولى بالفوز على منتخب اليابان.



ونلقي الضوء على مواعيد أهم مباريات اليوم بتوقيت الإمارات:

مباريات تصفيات آسيا

كوريا الجنوبية X لبنان – 15:00

فيتنام X أستراليا – 16:00

إندونيسيا X تايبيه – 17:00

الصين X اليابان – 19:00

عمان X السعودية – 20:00

سوريا X الإمارات – 20:00

العراق X إيران – 22:00



مواعيد مباريات تصفيات أوروبا

أذربيجان X البرتغال – 20:00

فرنسا X فنلندا – 22:45

هولندا X تركيا – 22:45

النمسا X أسكتلندا – 22:45



تصفيات إفريقيا

زامبيا X تونس – 17:00

الرأس الأخضر X نيجيريا – 20:00

الكونغو X السنغال – 20:00

بوركينا فاسو X الجزائر – 23:00

أنغولا X ليبيا – 23:00

السودان X غينيا بيساو – 23:00

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