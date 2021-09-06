محمد صلاح يطلب مبلغا خيالياً لتجديد عقده مع ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تواصلت ردود الأفعال العالمية على موقف ليفربول من تجديد عقد نجم وهداف الفريق محمد صلاح، ومدى اقتراب الطرفان من الاتفاق، واستمرار اللاعب في تقديم نفس الأداء ومواصلة إحراز الأهداف، وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن النادي الإنجليزي بدأ بالفعل في المفاوضات مع اللاعب الذي طلب راتب وصفته بـ “الضخم” من أجل تمديد تعاقده مع النادي الإنجليزي.



وأكدت الصحيفة أن ليفربول يرغب في استمرار محمد صلاح مع الفريق لمدة عامين إضافيين بشروط مالية أفضل، مبينة أنها ستجعله أغلى لاعب في تاريخ النادي من حيث الرواتب، وأشارت إلى أن محمد صلاح يريد الحصول على راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني للموافقة على تمديد عقده مع النادي، مستغلا رغبة الإدارة في حسم ملف التجديد وفي ضوء اهتمامات العديد من الأندية في أوروبا بالحصول على خدماته.



ويرتبط محمد صلاح مع ليفربول بعقد ينتهي يوم 30 يونيو 2023، ويتقاضى النجم المصري 200 ألف إسترليني أسبوعيا في عقده الحالي.



وأشارت "ميرور" إلى أن موقف محمد صلاح أقوى من ليفربول في الوضع الحالي، وهو ما يضع إدارة النادي في مفاوضات صعبة مع وكيل صلاح، وقد تلبي له في المستقبل كل شروطه، خصوصا أنه ما زال يقدم مستويات جيدة مع الفريق، وأيضا بعد ارتباط اسم اللاعب بعمالقة أندية أوروبا الذي يهتمون بالحصول على خدماته وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان وباريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.



ومنذ أن انتقل صلاح إلى ليفربول عام 2017، قادماً من روما الإيطالي، نجح في الفوز مع "الريدز" بأربعة ألقاب، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وأحرز النجم المصري 127 هدفا بقميص ليفربول خلال 206 مباريات في مختلف المسابقات، إضافة إلى 49 تمريرة حاسمة.

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