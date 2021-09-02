مدرب المغرب يهاجم فخر العرب حكيم زياش.. "كسول ومدّعي إصابة"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

شن وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي هجوماً عنيفاً على لاعبه حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، مشدداً على أن السبب الحقيقي وراء غيابه عن قائمة المنتخب بتصفيات إفريقيا المؤهلة لـ مونديال 2022، يعود إلى أن "زياش لم يكن منضبطاً خلال المرتين الأخيرتين مع المنتخب المغربي، وامتنع عن التدريب".

وقال خاليلوزيتش لموقع "فوتبول لندن" البريطاني إن "زياش لم يظهر أبدًا أنه لاعب لمنتخب وطني يقاتل من أجل التأهل لكأس العالم، وكان كسولًا ولا يقوم بما نطلبه منه.. لأول مرة في مسيرتي التدريبية، أرى لاعبًا في المنتخب الوطني لا يرغب في التدريب، ويدعي الإصابة، دائمًا ما يظهر هكذا، رغم أن الفحوصات الطبية تؤكد أنه قادر على اللعب".

وكان زياش الذي لطالما وصفته الجماهير بـ"فخر العرب" في الملاعب الأوروبية، قد غاب عن قائمة المنتخب المغربي التي ستواجه السودان الليلة بالجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال رغم اختيار خاليلوزيتش لـ24 لاعباً مما أصار جدلاً في الشارعين المغربي والعربي حول طبيعة الخلاف بين المدرب واللاعب، قبل أن يتحدث خاليلوزيتش بشفافية ويطلع المراقبين على ذلك.

واختتم خاليلوزيتش: "لن أتحمل ذلك في فريقي، هذا السلوك لا أقبله طالما أنني أدرب المنتخب المغربي".

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