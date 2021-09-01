تشكيل منتخب مصر المتوقع اليوم في غياب محمد صلاح

ينتظر الجمهور المصري اليوم الظهور الأول للفراعنة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، أمام أنجولا في المباراة التي يستضيفها استاد الدفاع الجوي وهي المباراة التي يغيب عنها النجم المصري محمد صلاح، بسبب أزمة السفر وإجراءات كورونا، ويتوقع أن يقوم بقيادة المنتخب هجومياً مهاجم الأهلي المصري محمد شريف.



وتضم مجموعة مصر في كأس العالم كلا من الغابون ولبيبا، ومن المتوقع أن يغيب النجم المصري محمد صلاح، ومحمد النني أيضاً عن المواجهة المقبلة لمصر أمام الغابون.



ومن المتوقع أن تشهد المباراة تشكيل يضم كلاً من محمد الشناوي في حراسة المرمى..

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود الونش، أحمد حجازي، عمر جابر

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أحمد سيد زيزو، حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف



ويفاضل مدرب المنتخب المصري حسام البدري، بين الثنائي عمر جابر وباهر المحمدي للدفع بأحدهما كظهير أيمن، وبين حسين الشحات ورمضان صبحي في الخط الأمامي.



وتقام مباراة المنتخب المصري مع أنغولا عن الساعة 23.00 بتوقيت الامارات على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

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