كريستيانو رونالدو يظهر لأول مرة بقميص مانشستر يونايتد

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن الظهور الأول لنجمه الجديد العائد كريستيانو رونالدو، بقميص الفريق وذلك في اليوم الأخيرة لغلق باب الانتقالات الصيفية في أوروبا، وبالرغم من تواجد النجم البرتغالي مع منتخب بلاده لخوض 3 مباريات في تصفيات كأس العالم.

ونشر النادي جلسة التصوير الرسمية لرونالدو بعد انضمامه إلى الفريق دون الكشف عن رقمه الجديد مع الفريق، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن التعاقد مع رونالدو قادما من يوفنتوس الإيطالي لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

وتعتبر هذه هي المحطة الخامسة للاعب البرتغالي مع كرة القدم بعد أن انتقل من سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى صفوف مانشستر يونايتد عام 2003 وحتى 2009، وحقق معه ثمانية ألقاب كبرى، وسجل 118 هدفا خلال 292 مباراة، وفاز معه بالكرة الذهبية الأولى عام 2008.، ثم انتقل إلى ريال مدريد ليصنع تاريخ جديد هناك واتجه في 2018 إلى يوفنتوس قبل أن يعود إلى يونايتد مرة أخرى

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