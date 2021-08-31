رونالدو يهدي انتقاله ليونايتد إلى الأسطورة فيرجسون

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أعلن كريستيانو رونالدو عودته لجذوره بعد اكتمال انتقاله لمانشستر يونايتد من يوفنتوس لمدة عامين اليوم الثلاثاء وأهدى المهاجم البرتغالي هذه الخطوة لمدربه السابق أليكس فيرجسون.

وأكد يونايتد اليوم الثلاثاء أنه أكمل إجراءات التعاقد مع رونالدو (36 عاما) ليعود للنادي الذي حقق معه ثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009 بعد اجتياز الفحص الطبي وإجراءات التأشيرة ومتعلقات شخصية.

وكتب رونالدو عبر تطبيق انستعرام "كل من يعرفني يدرك قصة حبي الأبدية مع مانشستر يونايتد. السنوات التي قضيتها في هذا النادي مذهلة بالتأكيد والمسيرة الذي قطعناها سويا مكتوبة بأحرف ذهبية في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة والرائعة".

وأضاف "هذا أشبه بحلم أصبح حقيقة وبعد كل هذا الوقت وحتى عند اللعب ضد يونايتد كمنافس شعرت دائما بقدر هائل من الحب والاحترام من المشجعين في المدرجات".

وأكد يوفنتوس في وقت سابق اليوم أن رونالدو ترك النادي بعد التوصل لاتفاق مع يونايتد لانتقاله مقابل 15 مليون يورو (17.74 مليون دولار) إضافة إلى ثمانية ملايين يورو في صورة حوافز متعلقة بالأداء.

وأضاف رونالدو الذي قضى آخر 12 عاما في حصد ألقاب مع ريال مدريد ويوفنتوس "أول لقب لي للدوري المحلي وأول كأس وأول استدعاء لمنتخب البرتغال وأول لقب بدوري الأبطال وأول حذاء ذهبي وأول كرة ذهبية. كل هذا ولد نتيجة تواصل مميز بيني وبين الشياطين الحمر".

وتابع "كُتب التاريخ في الماضي وسيكتب مجددا وهذا وعد".

"أعود إلى حيث أنتمي ولنفعلها مجددا. السير أليكس. هذا من أجلك".

وتعاقد فيرجسون مع رونالدو حين كان مراهقا في 2003 وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المدرب الاسكتلندي السابق أقنع رونالدو بالعودة إلى أولد ترافورد.

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى مع يونايتد في 11 سبتمبر أيلول المقبل عند استضافة نيوكاسل يونايتد في الدوري بعد العودة من ارتباطات مع منتخب البرتغال.

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