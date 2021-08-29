مدرب بني ياس السابق في صدارة الدوري الاسباني مع ريال مدريد واشبيلية وفالنسيا

المصدر: مدريد-الامارات اليوم.

اشترك مدرب بني ياس السابق، الاسباني لويس غارسيا مع فريقه الحالي ريال مايوركا في صدارة ترتيب الدوري الاسباني بكرة القدم بذات الرصيد مع كل من ريال مدريد واشبيلية وفالنسيا.

وتتصدر الفرق الاربع بذات الرصيد، ولكل منها 7 نقاط مع تفاوت في عدد الأهداف الذي يمنح الريال القمة في انتظار مباراة اتليتكو مدريد مع فياريال منتصف اللية بتوقيت الامارات، وفي حال فوز اتليتكو مدريد سيصعد الى القمة منفردا.

وسبق للمدرب لويس غارسيا ان اشرف على تدريب بني ياس الإماراتي موسم 2015/2016 لكنه أقيل بسبب سوء النتائج، كما أشرف على الشباب السعودي قبل انتقاله الى مايوركا.

ويقدم لويس غارسيا انطلاقة متميزة مع فريقه ريال مايوركا محققا فوزين على ديبورتيفو الفيس واسبانيول بذات النتيجة 1-صفر فيما تعادل مع ريال بيتيس 1-1.

من جهة آخرى، يتصدر ريال مدريد بفارق الأهداف موقتا بعد فوزه خارج ملعبه على ريال بيتيس 1-صفر في المرحلة الثالثة السبت.

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