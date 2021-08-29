تفاصيل وفاة حارس مرمى روسي أثناء المباراة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تناولت مواقع روسية، أمس السبت، خبر وفاة ألكسندر شيشماريفا حارس مرمى فريق كراسنايا زفيزدا الروسى، عقب اصطدامه بلاعب الفريق المنافس أثناء مباراة ودية لفريقه أمام كالينينجراد.

وقالت آنا شيشماريفا، شقيقة حارس مرمى الراحل، إنه تم إبلاغها بوفاة شقيقها بعد إصابته في منطقة الصدر، وكان يلعب في نادي "كراسنايا زفيزدا" منذ أن كان عمره 12 عاماً، ولم تنجح محاولات إسعاف اللاعب أثناء المباراة.

ووفقا لموقع "شامبيونت الروسي"، فقد أصيب الحارس ألكسندر شيشمارييف، صاحب الـ23 عاماً، بجروح خطيرة في الصدر ثم فقد وعيه بعد الاصطدام، وحاول أطباء الإسعاف إنقاذ حياته لأكثر من ساعة، لكنهم لم ينجحوا في ذلك، ليتوفى بعدها على الفور، ويعلن النادي وفاة حارس المرمى.

وقالت صحيفة "سبورت أكسبريس" عن رئيس اتحاد كالينينغراد لكرة القدم ألكسندر غفارديس أن وفاة حارس المرمى ألكسندر شيشماريف قد تكون ناجمة عن اختناقه بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة أمس السبت، مشيراً إلى أن الحارس شيشماريف، حاول اعتراض الكرة واصطدم بلاعب من الفريق المنافس مما أدى إلى سقوطه بشكل غير موفق على الأرض، ووفقا للبيانات الأولية، فقد تعرض لبلع اللسان واختنق.

وأضاف المسؤول أن سيارة إسعاف وصلت إلى الموقع في غضون 15-25 دقيقة بعد استدعائها، لكن جهود الأطباء لانقاد اللاعب لم تتكلل بالنجاح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news