محمد صلاح وليفربول في اختبار الصدارة أمام تشيلسي.. تعرف إلى توقيت المباراة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

قمة جديدة يشهدها الدوري الإنجليزي اليوم مع بدايته بلقاء من العيار الثقيل في الجولة الثالثة سيجمع ليفربول وضيفه تشيلسي، في قمة المرحلة الثالثة من البطولة، وهو اختبار جديد لمحمد صلاح ورفاقه ليختبروا الصدارة المشتركة مع بطل أوروبا فريق تشيلسي.

ويدخل الفريقان إلى المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد حصولهما على العلامة الكاملة في أول جولتين، حيث فاز ليفربول في الجولة الأولى على نوريتش سيتي بنتيجة 3-0، وفي الثانية على بيرنلي بنتيجة 2-0، فيما تغلب تشيلسي على كريستال بالاس وآرسنال بنفس النتيجة 2-0، وتقام المباراة اليوم عند الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف بتوقيت مصر.

وفوز أي من الفريقين اليوم يؤهله لاستمرار المنافسة بقوة كونه اختبار حقيقي لكلا الفريقين وكلاهما توج بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي في المواسم الثلاثة الماضية، ويضم تشيلسي مجموعة رائعة من اللاعبين كما اكتملت صفوف ليفربول صاحب الأرض الباحث عن النقاط الثلاث فقط.

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