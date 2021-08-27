بلماضي يستدعي 25 لاعباً إلى تشكيلة الجزائر

المصدر: وكالات

استدعى مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي 25 لاعباً لتشكيلة "ثعالب الصحراء" التي تستضيف جيبوتي في ملعب مصطفى تشاكر في البليدة وتحل على بوركينا فاسو في مراكش في 2 و7 سبتمبر توالياً، ضمن افتتاح تصفيات مونديال 2022.

وغاب عن تشكيلة حامل لقب كأس أمم إفريقيا عز الدين دوخة وعدلان قديورة وأيوب عبد اللاوي الذين لم ينجحوا حتى الآن بالتوقيع مع أي نادٍ.

كما استبعد بلماضي آدم ونّاس الذي لم تتضح الرؤية بعد في ما يخص مستقبله مع نابولي الإيطالي ومهدي تاهرات (الغرافة القطري)، بالإضافة إلى زين الدين فرحات ومهدي عبيد، فيما يغيب يوسف عطال ظهير أيمن نيس الفرنسي بسبب الإصابة.

في ما يلي التشكيلة:

- حراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي)، ألكسندر أوكيجة (متز الفرنسي)، عبد الرحمن المجادل (أولمبيك المدية)

- الدفاع: مهدي زفان (كريليا سوفيتوف الروسي)، حسين بن عيادة (النجم الساحلي التونسي)، نوفل خاسف (تونديلا البرتغالي)، رامي بن سبعيني (مونشنغلادباخ الألماني)، رضا حلايمية (بيرشكوت البلجيكي)، جمال بلعمري (قطر القطري)، عيسى ماندي (فياريال الإسباني)، أحمد توبة (فالفيك الهولندي)

- الوسط: إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، آدم زرقان (شارلروا البلجيكي)، رامز زروقي (تفنتي الهولندي)، سفيان فغولي (غلطة سراي التركي)، هاريس بلقبة (بريست الفرنسي)، هشام بوداوي (نيس الفرنسي)

- الهجوم: إسلام سليماني (ليون الفرنسي)، بغداد بونجاح (السد القطري)، أندي ديلور (مونبليييه)، رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، يوسف بلايلي (قطر القطري)، رشيد غزال (بشيكتاش التركي)، سعيد بن رحمة (وست هام الإنجليزي)

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