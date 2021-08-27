كريستيانو رونالدو في ورطة.. مانشستر سيتي ينسحب واللاعب غادر يوفنتوس

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

خالفت شبكة "سكاي سبورتس" كل التقارير المتداولة أخيراً حول إتمام مانشستر سيتي التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غادر بالفعل فريق يوفنتوس وإيطاليا بالكامل بطائرته الخاصة دون أن يحدد وجهته المقبلة، مشيرة إلى أن "الدون" أصبح الآن في ورطة بعدما أبدى السيتي عدم اهتمامه بإتمام الصفقة وهو ما يجعل اللاعب البرتغالي في ورطة حقيقية قبل غلق باب الانتقالات بأيام قليلة.

وقال الشبكة البريطانية إن "نادي مانشستر سيتي لم يعد مهتم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، والدوري البرتغالي قد يكون وجهة اللاعب المقبلة، وهو ما يضيع طموح اللاعب نهائياً في نهاية مشواره الكروي الذي كان يرغب فيه بالمنافسة من أجل الفوز بالمزيد من الألقاب".

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