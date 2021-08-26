لاعب عالمي متهم بـ 4 جرائم اغتصاب واعتداء جنسي خلال 10 شهور

المصدر: وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية الخميس أن الفرنسي بنجامان مندي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، متهم بارتكاب أربع جرائم اغتصاب وجريمة اعتداء جنسي بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021.

وقالت شرطة تشيشاير في بيان إنه "تم توجيه الاتهام إلى بنجامان مندي (27 عاماً)، أربع تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي".

وأضافت أن "التهم تتعلق بثلاث مشتكيات أعمارهن أكثر من 16 عاماً، ويُزعم أنها حدثت بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021".

من جهته، أعلن نادي مانشستر سيتي إيقاف مندي عن اللعب إلى حين انتهاء التحقيق.

وأودع مندي، الذي فاز مع فرنسا بكأس العالم 2018، في السجن قبل مثوله أمام محكمة تشيستر الجمعة.

وكان مندي انضم لسيتي في 2017 قادماً من موناكو الفرنسي مقابل 71 مليون دولار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news