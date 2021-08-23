الأهلي يرحب ببيع الشناوي بـ10 مليون دولار.. و"العالمي" يقترب

المصدر: سيد مصطفى-دبي

أكدت تقارير إعلامية في مصر أن النادي الأهلي حدد 10 مليون دولار نظير الاستغناء عن حارس مرماه محمد الشناوي لأي ناد أخر سواء كان أوروبيا أو عربيا.

في الوقت الذي رفع فيه نادي النصر السعودي عرضه المالي للحصول على خدمات الحارس المصري على سبيل الإعارة، اذ أبدى النصر استعداداه لدفع ثمانية ملايين دولار للحصول على خدمات الحارس لمدة موسمين على سبيل الإعارة، ويحصل الشناوي على مثلهما.

وكان عرض النصر السعودي قد توقف عند أربعة ملايين دولار يدفعها للأهلي نظير الحصول على خدمات الحارس لمدة موسم واحد، الا أن مسؤولي "العالمي" قدموا عرضا جديد في انتظار موافقة الأهلي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هناك جلسة سيعقدها رئيس مجلس إدارة الأهلي، محمود الخطيب مع محمد الشناوي، للتباحث بشأن العروض التي وصلت للحارس ومعرفة رغبته بشأن الرحيل أو البقاء مع الفريق في الموسم المقبل.

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