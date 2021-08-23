هبوط الإنتاج وأسوان.. وغزل المحلة يضمن البقاء في الدوري المصري

المصدر: القاهرة ■ أ.ف.ب

ودّع ناديا الإنتاج الحربي وأسوان الدوري المصري رسمياً، بتعادل الأول مع ضيفه الاتحاد السكندري 1-1 بملعب السلام، وخسارة الثاني، الجمعة الماضية، أمام بيراميدز صفر-2، في ختام مباريات المرحلة الـ32، أول من أمس.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب، فيما رفع الإنتاج رصيده 27 نقطة في المركز الـ17، ليودّع الدوري مع أسوان الذي توقف رصيده عند 27 نقطة في المركز الـ18 والأخير، ويتبقى للفريقين مواجهتان، حيث يلتقى الإنتاج مع الزمالك في الجولة المقبلة، ووادي دجلة في ختام الدوري، فيما يلتقى أسوان مع سموحة والأهلي، وأقصى رصيد نقاط سيصلان له في حال الفوز هو 33 نقطة، وهو رصيد البنك الأهلي نفسه الذي يتفوق عليهما في المواجهات المباشرة.

وتعادل البنك الأهلي مع المحلة 1-1، ورفع غزل المحلة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الـ14، مؤكداً بقاءه في المسابقة، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الـ15.

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