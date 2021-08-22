"جنش" يكشف تفاصيل أزمته مع كارتيرون ويرفض الخروج من الزمالك

المصدر: سيد مصطفى-دبي

كشف حارس مرمى الزمالك، محمود جنش، تفصيل الازمة التي حدثت بينه وبين مدرب الفريق الفرنسي باترس كارتيرون، والتي تم على أثارها استبعاده من معسكر القلعة البيضاء قبل مباراة سيراميكا كليوباتر في الجولة الماضية لبطولة الدوري وتجميده لنهاية الموسم.

ونقل الإعلامي سيف زاهر، عبر قنوات "أون تايم سبورت"، تفاصيل المكالمة الهاتفية التي حدثت بينه وبين حارس الزمالك، والتي طلب الأخير نقلها للرأي العام"، قائلاً: "محمود جنش يطلب عقد لقاء يجمعه مع كارتيرون ورئيس اللجنة المؤقتة حسين لبيب للوقوف على حقيقة ما حدث، وأنه لم يتمرد على النادي أو يحمل حقائبه ويترك المعسكر لعلمه أنه سيكون خارج التشكيلة الأساسية في مباراة سيراميكا كليوباتر".

مضيفا: "الحارس يؤكد أن استبعاده من المعسكر جاء بقرار من المدرب، لافتاً إلى اعتراف جنش بأنه صوته كان عاليا خلال اجتماعه مع كارتيرون لكنه لم يتجاوز في حقه بأي كلمة خارجه عن النص".

ولفت: "الحارس اعترض على قرار عدم مشاركته في مباراة سيراميكا كليوباتر لسببن، الأول أنه حصل على وعد من المدرب بالعودة للمشاركة أساسيا، والثاني خوفه أن يخرج من قائمة المنتخب الوطني التي تستعد لخوض تصفيات كأس العالم مطلع الشهر المقبل لابتعاده عن المباريات".

وأشار سيف زاهر: "جنش فجر مفاجأة لي برفضه الرحيل عن النادي، وأنه مستمر مع النادي، على الرغم من تلقيه العديد من العروض بمبالغ تفوق ما يتقاضاه من الزمالك".



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