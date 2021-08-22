الخرف" يضرب أسطورة ليفربول

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، عن إصابة أسطورة خط وسط نادي ليفربول في سبعينيات وثمانيات القرن الماضي تيري ماكديرموت (69 عاماً) بالخرف.

واستندت الصحيفة البريطانية، إلى بيان نادي "ليفربول" عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أكد أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة "ماكديرموت" بالمرض.

وتناولت الصحيفة مسيرة اللاعب الذي ساعد ليفربول بين عامي 1974 و1982، على حصد إنجازات لافتة، بدايةً من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز بأربعة ألقاب، وكأس أوروبا في ثلاثة مناسبات، ولقبين في كأس الرابطة الإنجليزية، ولقب وحيد في كأس الاتحاد الأوروبي، بجانب اختياره كأفضل لاعب في استفتاء اتحاد لاعبي كرة القدم للمحترفين عام 1980.

وتأتي إصابة ماكديرموت، بعد الكشف يوم الخميس الماضي عن إصابة إسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إسكتلندا "دينيس لو" بالخرف والزهايمر، كما سجل نوفمبر من العام الماضي، إصابة لاعب مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي المتوج بكأس العام 1966 الأسطورة بوبي تشارلتون بالخرف أيضاً.

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