ميسي يعود إلى برشلونة بعد إسبوعين فقط من الانتقال لباريس سان جيرمان (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل- دبي

شهدت مدينة برشلونة عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الجمعة، من جديد إلى مدينته المفضلة وذلك بعد إسبوعين فقط من إعلان انتقاله بشكل رسمي إلى الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، حيث تم استبعاد ميسي من قائمة فريقه الجديد باريس سان جيرمان لمباراة بريست في الدوري الفرنسي، بسبب عدم جاهزيته.

وصورت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية، فيديو للحظة وصول ميسي إلى برشلونة برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة، وكشفت صحيفة إسبانية أن السبب الذي دفع ميسي للعودة إلى برشلونة، هو قضاء عطلة قصيرة، قبل العودة إلى تدريبات سان جيرمان يوم الاثنين المقبل.

واستبعد ميسي من مباراة الدوري الفرنسي، بسبب عدم جاهزيته البدنية، بعدما قضى أكثر من شهر بدون خوض أي تدريبات، قبل أن يشارك الأسبوع الماضي في مران سان جيرمان، وكان ميسي قد رحل عن نادي برشلونة بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني، ولم تنجح إدارة "البلوغرانا" في تجديده، بسبب "مشاكل هيكلية واقتصادية"، حسبما أشار النادي في البيان الذي نشره للإعلان عن رحيل النجم الأرجنتيني.

😬 Messi no fue el único que hizo el trayecto París - Barcelona para pasar el fin de semana



✈️ Neymar también viajó. Su llegada 👇 pic.twitter.com/F2tVoOLg6Y — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 20, 2021

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