نهاية موسم نادال

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

أعلن الإسباني رافاييل نادال المصنّف الأول سابقاً والرابع حالياً، نهاية موسمه بسبب عدم تعافيه من إصابة تعرّض لها قبل فترة في قدمه.

وقال نادال عبر حساباته الرسمية على مواصل التواصل الاجتماعي «مرحباً للجميع، أوّد أن أخبركم، للأسف، أنني سأضع حداً لموسم 2021. بصراحة، لقد أمضيت عاماً عانيت فيه من قدمي أكثر مما ينبغي».

وتابع «بعد سلسلة مناقشات مع فريق العمل وعائلتي، اتخذت هذا القرار، وأعتقد انّه الأفضل من اجل الاستمرار في المضي قدماً ومحاولة التعافي بشكل كامل».

وبإعلانه نهاية موسمه، سيغيب نادال عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق في 30 من الشهر الجاري.

وسيغيب نادال عن بطولة فلاشينغ ميدوز للعام الثاني توالياً، أسوة بغريمه التقليدي السويسري روجيه فيدرر، علماً انّهما فازا باللقب تسع مرات (5 لفيدرر و4 لنادال).

وانسحب نادال أخيراً من دورة تورونتو قبل موعد لقائه في الدور الثاني، علماً أن الإسباني البالغ 35 عاماً غاب أيضاً عن بطولة ويمبلدون الانجليزية وأولمبياد طوكيو بعد خسارته في نصف نهائي بطولان رولان غاروس الفرنسية أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأوّل عالمياً.

كما اعتذر الماتادور الإسباني عن المشاركة في دورة سينسيناتي المقامة حالياً.

وتحدث المصنّف الرابع عالمياً عن حماسته للعودة مستقبلاً وقال «أملك حماسة كبيرة وسأبذل قصارى جهدي للوصول الى أفضل مستوى ممكن، لمواصلة المنافسة بأهداف أكبر وبالأهداف الكبيرة نفسها».

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