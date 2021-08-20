السوري عمر السومة يبكي بعد تعرضه للإصابة في الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تعرض النجم السوري ولاعب فريق الأهلي السعودي عمر السومة، إلى إصابة قوية أبعدته عن مباراة فريقه أمام فريق الحزم التي أقيمت يوم أمس الخميس في الجولة الثانية من الدوري السعودي، حيث أجرى مدرب الفريق تغيير اضطراري، في الدقيقة 11 ليخرج اللاعب من المباراة.



وانتشر مقطع فيديو لعمر السومة وهو على دكة البدلاء بعد استبداله وهو يبكي بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة الخامسة، بعدما ارتقى للحصول على إحدى الكرات العالية، حيث قفز اللاعب ولكنه سقط بطريقة خاطئة، وحاول السومة تكملة المباراة ولكن في الدقيقة 11 قرر مدرب الأهلي السعودي، بيسنيك هاسي، إخراجه وإشراك عبد الرحمن غريب بدلا منه.

لحظة اصابة الاسطوره عمر السومه وخروجه من ارضية الملعب.#الاهلي_الحزم pic.twitter.com/chNjEnBCTy — ميديا الملكي 🎥💚 (@KNGS_HD) August 19, 2021

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