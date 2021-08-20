تشيلسي يسعى لتعميق جراح أرسنال.. و«أرتيتا» في مهب الريح

المصدر: لندن ■ رويترز

ربما تتفاقم متاعب أرسنال في الموسم الجديد للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما يستعد النادي اللندني لاستضافة الجار المتألق تشيلسي، مطلع الأسبوع المقبل، قبل أن يحل ضيفاً على البطل مانشستر سيتي في الجولة التالية من البطولة.

ولم يشعر كثير من مشجعي أرسنال بتفاؤل كبير قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز، لكن هزيمة الفريق 2-صفر أمام الوافد الجديد برنتفورد في الجولة الأولى، فتحت كل الاحتمالات بالنسبة للمدرب ميكل أرتيتا، وبالنسبة لسياسة النادي في التعاقدات.

ويمكن أن تهدأ الأجواء في أروقة أرسنال إذا نجح، بعد غد، في الفوز على تشيلسي الذي يقوده المدرب الألماني، توماس توخيل، لكنها نتيجة يشكك كثيرون في قدرة فريق أرتيتا على تحقيقها في الوقت الحالي.

ويدخل تشيلسي المباراة بعد نجاحه في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، كما أنه يبدو مؤهلاً بقوة للمنافسة على لقب الدوري المحلي، بينما أرسنال يبدو في مرحلة انتقالية ويسعى للتحسن بعد احتلاله المركز الثامن في نهاية الموسم الماضي.

ولا ترشح التوقعات أرتيتا للاستمرار في قيادة النادي إلى مرحلة جديدة، وترشحه لأن يصبح أول مدرب يقال في دوري الأضواء هذا الموسم.

وستنطلق مباريات الجولة الثانية بلقاء ليفربول في ملعبه مع بيرنلي، السبت المقبل، وسيلتقي بعدها مانشستر سيتي بقيادة مدربه، بيب غوارديولا، مع ضيفه نوريتش سيتي.

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