الكشف عن القيمة الحقيقية لمبيعات قميص ميسي مع باريس سان جيرمان

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

رفض نادي باريس سان جيرمان المبالغة في الأرقام المعلنة عن عدد القمصان الذي تم بيعها عقب التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، رافضاً الأرقام الخيالية التي تعلن في وسائل الإعلام.

وأكد المدير التجاري لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، فابيان أليغر، حقيقة الأرقام الضخمة المتداولة حيث تردد أن المتجر الرسمي لباريس باع 800 ألف قميص للبرغوث الأرجنتيني في غضون أيام قليلة، من انضمام ميسي إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان هذا الصيف، قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.

وكان ميسي، حديث العالم في الأسبوع الماضي عندما أعلن نادي برشلونة نهاية العلاقة مع اللاعب، وبعد 48 ساعة فقط انضم اللاعب إلى كتيبة النجوم في باريس سان جيرمان ليلعب بجوار البرازيلي نيمار، والفرنسي مبابي، والإسباني راموس، وغيرهم من النجوم.

وقال أليغر في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "من الجنون الحديث عن مثل هذه الأرقام، نعم المبيعات كانت هائلة، لكننا بعيدون تماما عن بيع مليون قميص، صفقة ميسي تمت بسرعة كبيرة، ولم يكن ذلك شيئا يمكن أن نتوقعه، بالطبع أسرعنا في توفير القمصان، لكن الأمر يتعلق أكثر بأوقات تصنيع شركائنا، سواء كانت نايكي أو أديداس أو بوما، نحن لسنا سحرة".

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