سيد عبد الحفيظ: الأهلي خسر الدوري المصري "بفعل فاعل"

المصدر: سيد مصطفى-دبي

اتهم مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، سيد عبد الحفيظ، التحكيم وتقنية الفار بأنهما السبب وراء فقدان فريقه لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "خسرنا الدوري بفعل فاعل، لدينا قائمة طويلة للأخطاء التحكيمية التي تعرضنا لنا هذا الموسم وفقدنا بسببها 13 نقطة كانت كفيلة بأن نحسم اللقب من فترة طويلة".

وأضاف: "استمر الظلم الواضح علينا في مباراة طلائع الجيش الأخيرة، فحكما الفار والصافرة، لم يكلفا أنفسهما عناء التأكد من صحة الهدف الذي سجله ياسر إبراهيم والكرة تخطت المرمى بكامل محيطها".

وسخر سيد عبد الحفيظ من الحكم الدولي إبراهيم نور الدين الذي أدار مباراة الأهلي وطلائع الجيش أمس والتي انتهت بالتعادل السلبي، قائلا: "اضحك علينا واذهب للفار ولو لم ترغب في احتساب الكرة هدفا فلن نتكلم، لكن أن تتجاهل اللعبة بتلك الطريقة فهذا يؤكد أن شيئا غريبا يحدث ضد الأهلي من لجنة الحكام التي تتعمد تعين حكام لمباريات الأهلي رغم أخطاءهم الكارثية على مدار الموسم".

وتابع عبد الحفيظ بقوله: "الأهلي لم يُظلم فقط على صعيد التحكيم وانما ظُلم بإجباره على اللعب كل 48 ساعة، وأتحدى أن يكون هناك دوري في العالم يُدار بمثل هذه الطريقة، في الوقت الذي جاملوا فيه فرقا أخرى بتأجيل مبارياتها في كأس مصر".

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