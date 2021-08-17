مدرب ريال مدريد يوضح حقيقة عودة رونالدو بتغريدة على "تويتر"

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أنهى مدرب فريق ريال مدريد الجدل حول مستقبل الدون البرتغالي وما أثير عن عودته إلى ريال مدريد، وذلك بتغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، حيث نفى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تقدمه بأي طلب لإدارة الفريق من أجل ضم، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكتب مدرب ريال مدريد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "كريستيانو رونالدو هو أحد أساطير ريال مدريد وأنا أحترمه، لكنني لم أطلب أو أخطط للتوقيع معه هذا الصيف".

وكانت تقارير إسبانية قد نشرت في وقت سابق رغبة ريال مدريد في إعادة رونالدو إلى النادي.

يذكر أن كريستيانو رونالدو يخوض عامه الأخير في عقده مع يوفنتوس الذي انضم إليه في صيف 2018 من ريال مدريد، لكن يبدو أنه لا يريد الانتظار حتى صيف 2022 للرحيل عن عملاق تورينو بل يبحث ابن الـ36 عاما عن مغامرة جديدة بحسب تقارير إعلامية.

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