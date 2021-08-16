مقتل رئيسة حلبة سباقات سيارات شهيرة في حادثة "قتل وانتحار معاً"

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف موقع "موتور سبورت" البريطاني، عن وفاة رئيسة حلبة "سبا-فرانكورشان" البلجيكية الشهيرة لسباقات السيارات، ناتالي ماييه، عن عمر يناهز 51 عاماً، في حادثة وصفت بالمزدوجة، وأنها جريمة قتل وانتحار في آنٍ معاً.

واستند الموقع البريطاني، إلى تقرير الشرطة والنائب العام، الذي تضمن العثور على جثة مايية في منزلها في لوكسمبورغ، وبجوارها جثة زوجها وامرأة أخرى، وجميعهم متوفين بطلقات رصاص أطلقت من مسدس الزوج.

وأوضح الموقع، أن: "البيان الصادر من النائب، ألمح إلى إمكانية وفاة ماييه والمرأة الأخرى، مقتولتين على يد الزوج، قبل أن ينتحر هو بدوره".

ونغت حلبة "سبا-فرانكورشان" احدى أشهر حلبات السباقات الكلاسيكية على العالم، على موقعها الرسمي، رئيسة الحلبة ماييه التي أشرفت على الحلبة طوال السنوات الخمسة الماضية.

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