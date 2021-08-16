بطل الدوري الإيطالي مهدد بالبيع

المصدر: جوني جبور-دبي

ذكرت تقارير صحافية إيطالية، أن ملاك نادي "إنتر ميلان" المتوج الموسم الماضي بطلاً للدوري الإيطالي، يتجهون إلى بيع النادي في القريب العاجل.

وقال موقع فوتبل إيطاليا، إن: "شركة "Suning" الصينية، المالكة لـ "إنتر ميلان"، على استعدادٍ للقبول بأول عرض مناسب للشراء، في ظل أزمات مالية تطارد بطل الدوري الإيطالي، اضطرته مؤخرا إلى بيع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، برفقة النجم المغربي أشرف حكيمي لكل من ناديي تشيلسي وباريس سان جيرمان".

وأضاف الموقع، إن: "قرار "Suning" بيع إنتر ميلان لم يكن مفاجأً، بعد أن اضطرت الشركة لتقليص استثماراتها إلى حد كبير، عقب تفشي فيروس "كورونا"، كما تم أغلاق ناديها جيانجسو سونينغ الصيني".

ذكر أن إنتر ميلان توج الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي، بعد غياب عن اللقب استمر 10 سنوات، ويفتتح "إنتر" مشواره في النسخة الجديدة من بطولة الدوري، الستب المقبل 21 أغسطس في مواجهة جنوى.

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