بطل العالم في الفنون القتالية يحول نشاطه إلى لاعب كرة القدم

المصدر: سيد مصطفى-دبي

تعاقد نادي ليغان دينامو الروسي لكرة القدم مع بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة (وزن الخفيف) حبيب نورمحمدوف، الذي اعتزل منافسات الفنون القتالية في أكتوبر الماضي.

وكشف ليغان دينامو المنافس في دوري الدرجة الثالثة الروسي، عن صفقة التعاقد مع نورمحمدوف عبر موقع "إنستغرام".

ونشر حساب النادي صورة لحبيب مع رئيس النادي وعلق عليها: "معركة كبيرة تنتظر فريقنا، لذا نحتاج إلى محاربين عظماء".

وعند سؤال رئيس النادي حول تفاصيل التعاقد مع حبيب، أجاب: "بالاتفاق المتبادل، نحن لن نعلق على أي شيء الآن وحينما يأتي شهر سبتمبر سيكون وقتها كل شيء واضحا".

وقرر نورمحموف البالغ 32 عاما اعتزال الفنون القتالية المختلطة بعد فوزه على الأمريكي جاستين غايتجي في 24 أكتوبر الماضي في أول مباراة يخوضها بعد وفاة والده عبد المناب بسبب كورونا.

وفي يناير الماضي قال نورمحمدوف إنه يرغب في التحول إلى كرة القدم وكتب عبر "تويتر" إنه يستعد لظهوره الأول في مباريات اللعبة الشعبية وإنه "ينتظر تلقي العروض".

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