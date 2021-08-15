مدرب برشلونة: ميسي أصبح من الماضي

المصدر: برشلونة ■ رويترز

قال رونالد كومان، مدرب برشلونة، أمس، إن ليونيل ميسي أصبح من الماضي الآن، وإنه يتعين على فريقه المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم، التركيز على الحاضر.

وجاءت تصريحات المدرب الهولندي في مؤتمر صحافي، بينما يستعد الفريق القطالوني لمباراته الأولى في الموسم الجديد للدوري المحلي اليوم، أمام الضيف ريال سوسيداد، بعد رحيل نجمه الأرجنتيني ميسي إلى باريس سان جيرمان، عقب فشل محاولات تمديد التعاقد بين الطرفين.

وأشار كومان إلى ضرورة التركيز على الحاضر والمستقبل.

وقال المدرب أيضاً إن رحيل ميسي «أمر مؤلم لجميع مشجعي برشلونة، بالنظر لما قام به اللاعب للنادي، لكن لا يمكننا العيش في الماضي، أنا متحمس قبل انطلاق الموسم الجديد، وأتمنى أن يكون الجمهور متحمساً كذلك. علينا العيش في الحاضر، وليس الماضي». وأضاف كومان «تحدث الناس كثيراً عن ميسي، وهذا أمر طبيعي، نظراً لكفاءته وقدراته المتميزة. لقد رحل فعلاً، لكن لايزال لدينا فريق في غاية القوة، وليست هناك أعذار الآن، وعلينا الفوز وحصد النقاط». وهناك أنباء سارة أخرى لبرشلونة، بعدما تمكن من تسجيل لاعبيه الجديدين، إريك جارسيا وممفيس ديباي، وبعد موافقة جيرار بيكي على خفض راتبه تماشياً مع قواعد اللعب المالي النظيف للبطولة.

وأشار برشلونة إلى أنه يجري محادثات مع لاعبين آخرين لخفض رواتبهم أيضاً، من أجل تخفيف وطأة المتاعب المالية التي يعانيها النادي.

وعن هذه الجوانب، قال كومان «الكل يعرف وضع النادي، وهذا يحتاج إلى مد يد العون».

«رحيل ميسي أمر مؤلم لجميع مشجعي برشلونة، بالنظر لما قام به اللاعب للنادي».

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