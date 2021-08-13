الكشف عن المرشحين لجائزة الأفضل بدوري أبطال أوروبا دون ميسي ورونالدو وصلاح !

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، عن قوائم اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في مسابقة دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي والذي شهد تتويج فريق تشيلسي بلقب البطولة عقب الفوز على مانشستر سيتي في المباراة النهائية، ولم تشهد القائمة تواجد أبرز 3 لاعبين سيطروا على الجوائز الأوروبية السنوات الماضية وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح، بسبب خروج فرقهم من الأدوار الإقصائية.

وسيطر طرفا المباراة النهائية في البطولة تشيلسي (البطل) ومانشستر سيتي (الوصيف)، على القوائم الأربع في كل من خطوط الهجوم والوسط والدفاع وحراسة المرمى، والتي شهدت تواجد 5 لاعبين من تشيلسي و3 من السيتي، وجاء المرشحون لجوائز "اليويفا" لأفضل لاعب في دوري الأبطال موسم 2020 -2021، على النحو التالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، إيدرسون (مانشستر سيتي) وإدوارد ميندي (تشيلسي)

- خط الدفاع: سيزار أزبلكويتا وأنطونيو روديغر (تشيلسي) وروبن دياز (مانشستر سيتي)

خط الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، جورجينيو ونجولو كانتي (تشيلسي)

خط الهجوم: إيرلينغ هالاند (دورتموند)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

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