وفاة لاعب بالدوري المصري إثر حادث أليم

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نعى عدد من اللاعبين المصريين لاعب فريق المصرية للاتصالات الحالي ووادي دجلة السابق طه عثمان، الذي توفي إثر حادث أليم في المنيا مسقط رأسه، ويأتي هذا بعد يوماً واحد فقط من تعرض 4 لاعبين من فريق الزمالك لحادث مروري ولكن دون أن يصاب أي لاعب بأذى.

وكتب لاعب الزمالك السابق والمدرب العام لفريق وادي دجلة الحالي محمد عبدالواحد، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يرحمك ويغفر لك يا طه يا حبيبي ويصبر كل أهلك.. طه عثمان لاعب وادي دجلة السابق في ذمة الله".

وكان اللاعب طه عثمان، قد رحل عن صفوف وادي دجلة، في 2019، بعد انتهاء عقده مع الفريق

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