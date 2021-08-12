الأهلي يوجه "قاضية" جديدة للزمالك في التصنيف الجديد لأقوى أندية العالم

المصدر: جوني جبور-دبي

احتفظ الأهلي المصري بصدارته للأندية العربية والإفريقية في التصنيف الأحدث لأقوى "أندية العالم" الصادر أغسطس الجاري من موقع "فوتبول داتابيز"، باحتلال الأهلي المركز 25 عالمياً، برصيد 1759 نقطة.

كما تقدم الزمالك مركزين في التصنيف الجديد برصيد 1582 نقطة، ليحتل المرتبة 132 عالمياً، والثاني أفريقياً بعد الأهلي، والخامس عربياً، خلف الهلال السعودي الذي تراجع للمرتبة 85 عالمياً برصيد 1630 نقطة، والدحيل القطري صاحب المركز 115 عالمياً برصيد 1602 نقطة، والسد القطري الذي حافظ على المركز 128 على العالم برصيد 1588نقطة.

عالمياً، لم يطرأ وفق التصنيف الجديد، تغيير على المراكز العشرة الأولى، حيث اعتلى بايرن ميونيخ الألماني الصدارة بـ 2052 نقطة، متفوقاً بفارق 70 نقطة عن أقرب منافسيه نادي مانشستر سيتي صاحب مركز الوصافة، يليه إنتر ميلان الإيطالي في المركز الثالث برصيد 1944 نقطة، وريال مدريد الإسباني رابعاً بـ 1937 نقطة، وتشيلسي وليفربول الإنجليزيين في المركزين الخامس والسادس برصيد 1925 و1899 نقطة، وبرشلونة سابعاً 1889 نقطة، بفارق النقطة عن باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب المركز الثامن، و27 نقطة عن مواطنه أتلتيكو مدريد الذي جاء تاسعاً برصيد 1872 نقطة، ويحتل أياكس أمستردام المركز العاشر برصيد 1870 نقطة.

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