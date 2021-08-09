18 ميدالية للعرب في طوكيو

المصدر: طوكيو ـ وكالات

حصدت الدول العربية 18 ميدالية، ضمن فعاليات النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «طوكيو 2020»، التي استضافتها اليابان، خلال الفترة من 23 يونيو الماضي وحتى 8 أغسطس 2021، وتصدرت قطر قائمة الدول العربية من حيث عدد الميداليات الذهبية، برصيد ميداليتين ذهبيتين بالإضافة إلى ميدالية برونزية، بينما تربعت مصر على عرش الترتيب العام للعرب، برصيد ست ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وأربع ميداليات برونزية.

الميداليات العربية والأبطال المتوجون

1- قطر «ذهبيتان وبرونزية»

الذهب: الرباع فارس إبراهيم، ولاعب الوثب العالي معتز برشم.

البرونز: الكرة الطائرة الشاطئية لثنائي الرجال.

2- مصر «ذهبية وفضية وأربع برونزيات»

الذهب: لاعبة الكاراتيه فريال أشرف عبدالعزيز.

الفضة: أحمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث

البرونز: لاعبة التايكواندو هداية ملاك، لاعب التايكواندو سيف عيسى،

المصارع محمد إبراهيم «كيشو»، لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق.

3- تونس «ذهبية وفضية»

الذهب: السباح أحمد حفناوي.

الفضة: لاعب التايكواندو أحمد الجندوبي.

4- المغرب «ذهبية»

العداء سفيان البقالي في سباق 3000م موانع.

5- الأردن «فضية وبرونزية»

الفضة: لاعب التايكواندو صالح الشرباتي

البرونز: لاعب الكاراتيه عبدالرحمن المصاطفة.

6- السعودية «فضية»

الفضة: لاعب الكاراتيه طارق حامدي.

7- الكويت «برونزية»

البرونز: الرامي عبدالله الرشيدي

8- سورية «برونزية»

البرونز: الرباع معن أسعد.

9- البحرين «فضية»

الفضة: العداءة كالكيدان جيزاهيجن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news