السعودية تكرم حامدي الفائز بفضية الكاراتيه في طوكيو بـ 5 ملايين ريال

المصدر: وكالات

أعلن وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، تكريم لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه طارق حامدي وإعطائه جائزة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو.

وغرد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم السبت، قائلا :"لأنه البطل في عيوننا جميعا.. فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال) نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم.. في طوكيو 2020 تستاهل يا بطل والمستقبل أمامك".

وحصل السعودي طارق حامدي على الميدالية الفضية في وزن فوق 75 كيلوجراما في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو اليوم السبت، بعد قرار الحكام باستبعاده من النهائي ضد الإيراني سجاد قنجزادة للعنف الزائد.

وكان حامدي متقدما عندما سدد ركلة في وجه اللاعب الإيراني الذي سقط أرضا قبل أن يتم نقله خارج الملعب على محفة.

وبعد نقاش قرر الحكام توجيه إنذار من الدرجة الرابعة إلى حامدي ليتم استبعاده وتذهب الذهبية إلى قنجزادة.

وفي النهائي جاء قرار الحكام ليحرم السعودية من أول ذهبية في تاريخها في الأولمبياد.

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